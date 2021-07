Green Pass per eventi, Governo valuta soluzione “alla francese” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Governo italiano ha dichiarato di voler attivare il Green Pass per accedere a ristoranti e eventi. La soluzione è già attiva in Francia Il Governo italiano appoggia la soluzione intrapresa da Macron relativamente all’obbligo vaccinale e al Green Pass per accedere a bar, ristoranti, cinema, aerei e tutti gli altri luoghi ed eventi. In questo modo, garantisce una ripresa graduale della vita sociale che sembra essere un ricordo lontano. La presa in carico dell’ipotesi dell’obbligo vaccinale stia provocando ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilitaliano ha dichiarato di voler attivare ilper accedere a ristoranti e. Laè già attiva in Francia Ilitaliano appoggia laintrapresa da Macron relativamente all’obbligo vaccinale e alper accedere a bar, ristoranti, cinema, aerei e tutti gli altri luoghi ed. In questo modo, garantisce una ripresa graduale della vita sociale che sembra essere un ricordo lontano. La presa in carico dell’ipotesi dell’obbligo vaccinale stia provocando ...

