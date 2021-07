Green Pass per bar, treni e ristoranti anche in Italia: il governo ci pensa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il governo Draghi pensa a introdurre il Green Pass per bar, ristoranti e trasporti pubblici. Seguendo il modello Francia annunciato da Emmanuel Macron. Il ministro della Salute Roberto Speranza spinge per il ritorno delle zone gialle – a rischio ci sono cinque regioni – senza cambiare i parametri come vorrebbero le Regioni. Ma la Lega di Salvini nell’esecutivo e Fratelli d’Italia all’opposizione dicono di no. Mentre due misure sono in arrivo: la proroga dello stato d’emergenza alla scadenza del 31 luglio e il Certificato Verde Covid-19 solo per chi ha ricevuto la seconda dose di vaccino. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) IlDraghia introdurre ilper bar,e trasporti pubblici. Seguendo il modello Francia annunciato da Emmanuel Macron. Il ministro della Salute Roberto Speranza spinge per il ritorno delle zone gialle – a rischio ci sono cinque regioni – senza cambiare i parametri come vorrebbero le Regioni. Ma la Lega di Salvini nell’esecutivo e Fratelli d’all’opposizione dicono di no. Mentre due misure sono in arrivo: la proroga dello stato d’emergenza alla scadenza del 31 luglio e il Certificato Verde Covid-19 solo per chi ha ricevuto la seconda dose di vaccino. ...

