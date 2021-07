Green Pass obbligatorio per bar e ristoranti? Il governo ci pensa: “Entro 7 giorni decidiamo” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Presidente della Francia Emmanuel Macron è stato chiaro: senza vaccino o Green Pass (documento che attesta la completa vaccinazione o la negatività) nel Paese non si potrà più andare al ristorante, nei caffè, al cinema, nei musei. Non si potrà più salire sugli aerei o sui treni, non si potrà quindi viaggiare. Una linea dura, un modo per arginare la diffusione del virus perché la variante Delta sta correndo e sembra essere ormai dominante. Leggi anche: Variante Delta, in Francia Green Pass per treni, ristoranti e cinema. Figliuolo: “Ottima idea” Green Pass ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Presidente della Francia Emmanuel Macron è stato chiaro: senza vaccino o(documento che attesta la completa vaccinazione o la negatività) nel Paese non si potrà più andare al ristorante, nei caffè, al cinema, nei musei. Non si potrà più salire sugli aerei o sui treni, non si potrà quindi viaggiare. Una linea dura, un modo per arginare la diffusione del virus perché la variante Delta sta correndo e sembra essere ormai dominante. Leggi anche: Variante Delta, in Franciaper treni,e cinema. Figliuolo: “Ottima idea”...

