Green pass obbligatorio, il virologo Maga: 'Da fare per discoteche e posti affollati' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giovanni Maga, direttore Istituto di Genetica Molecolare di Pavia, Igm - Cnr, può essere utile l'estensione del Green pass? 'Sì, per contesti e attività particolari, come discoteche, villaggi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giovanni, direttore Istituto di Genetica Molecolare di Pavia, Igm - Cnr, può essere utile l'estensione del? 'Sì, per contesti e attività particolari, come, villaggi ...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - discordoconme : RT @betman: Macron ha indicato una strada giusta, percorribile. Green Pass per accedere in molti luoghi. Ora seguiamola. Solo con più vacci… - infoitinterno : Green pass dopo due dosi per ristoranti, eventi e stadi: l’Italia pensa alla stretta -