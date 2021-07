Green pass "obbligatorio", il governo ci pensa. Ecco i posti dove potrebbero chiedercelo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma - Liberi tutti con l'estate? Mica tanto. I nuovi campanelli di allarme per la risalita di contagi (raddoppiati in una settimana) hanno suscitato una evidente preoccupazione anche a Palazzo Chigi ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma - Liberi tutti con l'estate? Mica tanto. I nuovi campanelli di allarme per la risalita di contagi (raddoppiati in una settimana) hanno suscitato una evidente preoccupazione anche a Palazzo Chigi ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e…

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Il green pass modello Macron divide gli schieramenti AGI - Roma, 14 lug. - Il modello di contrasto della ripresa dei contagi da Covid lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron - vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e green pass per accedere ai luoghi di socialità e mezzi di trasporto come ristoranti, bar, centri commerciali, treni e aerei - divide gli schieramenti politici italiani formando maggioranze inedite. Il ...

Green pass, Sileri: applicare subito il modello francese per le restrizioni Il sottosegretario al Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri , ha proposto di applicare fin da subito il modello Francia per il Green pass , escludendo dalle misure di quarantena e da diverse restrizioni chi ha già ricevuto due dosi. "Pensiamo alle discoteche " ha spiegato in un'intervista al Messaggero Sileri ", se ...

Green pass, stretta in vista per chi non ce l'ha. Emergenza verso la proroga Il Sole 24 ORE Zaia”Vaccinazione deve essere volontaria,contare ricoveri e non contagi” Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente del Veneto Luca Zaia, commenta le misure francesi sul green pass. «Bisogna anche tenere conto – aggiunge – che noi ora non abbiamo vaccini ...

Obbligo green pass, Fontana: “Non serve”; Carretta: “Necessario contro l’egoismo dei no vax” In questo modo, i francesi che hanno preso appuntamento ieri saranno integralmente vaccinati entro metà o fine agosto”. Obbligo velato. In giornata, il portavoce del governo Gabriel Attal si è… Leggi ...

