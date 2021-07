Green pass, l'Italia come Macron (ma all'italiana) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo scontro politico rallenta la decisione sul Green pass. Ma un modello Italiano è comunque allo studio, meno rigido rispetto a quello francese che, per intendersi, chiede il certificato vaccinale o un tampone anche per entrare in un bar. In Italia invece si immagina qualcosa di diverso ma non nel brevissimo termine. Una decisione concreta sarà presa non prima della prossima settimana, sulla base dell’andamento dei contagi e della campagna vaccinale anti-Covid. “Che servirà un intervento lo dicono anche i dati di oggi”, spiegano fonti del ministero di fronte ai 2.153 nuovi casi contro i 1.534 di ieri e un tasso di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo scontro politico rallenta la decisione sul. Ma un modellono è comunque allo studio, meno rigido rispetto a quello francese che, per intendersi, chiede il certificato vaccinale o un tampone anche per entrare in un bar. Ininvece si immagina qualcosa di diverso ma non nel brevissimo termine. Una decisione concreta sarà presa non prima della prossima settimana, sulla base dell’andamento dei contagi e della campagna vaccinale anti-Covid. “Che servirà un intervento lo dicono anche i dati di oggi”, spiegano fonti del ministero di fronte ai 2.153 nuovi casi contro i 1.534 di ieri e un tasso di ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - manu_etoile : RT @borghi_claudio: Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un tampon… - ElioBaldini : @DSantanche @GiorgiaMeloni Rompete il cazzo anche sul green pass! Cominciate a dire che in discoteca ci vanno solo… -