Green Pass Italia, Gelmini: “Uso più ampio per incentivare vaccinazioni” (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Italia, senza inseguire “modelli stranieri”, sarà in grado di trovare una “via Italiana” all’utilizzo “ampio” del Green Pass, per “incentivare le vaccinazioni” contro la Covid-19. Lo dice la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, arrivata poco fa nella sede del Parlamento Europeo, a Bruxelles, per una serie di incontri istituzionali. “In Italia – afferma Gelmini – abbiamo raggiunto un risultato molto importante: stiamo confermando le 500mila vaccinazioni al giorno, anzi le abbiamo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’, senza inseguire “modelli stranieri”, sarà in grado di trovare una “viana” all’utilizzo “” del, per “le” contro la Covid-19. Lo dice la ministra per gli Affari Regionali Mariastella, arrivata poco fa nella sede del Parlamento Europeo, a Bruxelles, per una serie di incontri istituzionali. “In– afferma– abbiamo raggiunto un risultato molto importante: stiamo confermando le 500milaal giorno, anzi le abbiamo ...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - Lella2021 : RT @borghi_claudio: Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un tampon… - zazoomblog : Green Pass Italia Gelmini: “Uso più ampio per incentivare vaccinazioni” - #Green #Italia #Gelmini: #ampio -