Green Pass, Italia come Francia? Cosa dicono esperti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Green Pass, l'Italia deve seguire il modello Francia? Dopo la svolta annunciata dal presidente Emmanuel Macron, si accende in Italia il dibattito – anche tra gli esperti- sull'opportunità di vincolare al Green Pass l'accesso ad una serie di servizi e di attività. "Incentivare le persone a vaccinarsi: è questo l'obiettivo del presidente francese Macron e dovremmo perseguirlo pure noi. Ovviamente il fatto di dire che se vuoi andare al cinema, al ristorante, allo stadio, devi avere il Green Pass è un modo per non bloccare ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - Fabrizi10443351 : RT @Avvocatocapita1: La Meloni potrebbe documentarsi su Costituzione e apprendere qcsa in materia di libertà. Che è pure libertà dalle scio… - Orsantibus1 : RT @wojak0: Immagina andare da Franchino lo zozzone ed esibire il green pass lol #ApartheidVaccinale -