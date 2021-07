Green pass in Italia come in Europa: verso rilascio dopo seconda dose e obbligo vaccinale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Green pass torna al centro dell’attenzione del governo dopo il progressivo aumento dei casi dettati dalla variante Delta e la presa di posizione del presidente francese Macron. Nel Paese transalpino si è decisa una stretta su coloro che non risultano ancora vaccinati e non intendono aderire alla campagna di prevenzione. Durante un discorso alla nazione, il presidente francese ha spiegato che “l’estensione all’utilizzo del pass è necessaria per non chiudere nuovamente la nazione”. Di fatto, la vaccinazione non sarà resa obbligatoria ma diventa essenziale per la qualità della vita delle persone. Senza questo ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 14 luglio 2021) Iltorna al centro dell’attenzione del governoil progressivo aumento dei casi dettati dalla variante Delta e la presa di posizione del presidente francese Macron. Nel Paese transalpino si è decisa una stretta su coloro che non risultano ancora vaccinati e non intendono aderire alla campagna di prevenzione. Durante un discorso alla nazione, il presidente francese ha spiegato che “l’estensione all’utilizzo delè necessaria per non chiudere nuovamente la nazione”. Di fatto, la vaccinazione non sarà resa obbligatoria ma diventa essenziale per la qualità della vita delle persone. Senza questo ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - giildagio : RT @GiacomoGorini: Non vogliono chiusure, non vogliono green pass. Sanno soltanto quello che non vogliono. Se solo sapessero quello che vog… - 18Zuliani : RT @matteosalvinimi: Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. -