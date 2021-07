Green pass in Grecia per ristoranti e bar, obbligo vaccinale per il personale sanitario: la situazione Covid nel Paese (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il governo guidato da Kyriakos Mitsotakis vuole rilanciare il turismo. «È fondamentale non dare l’impressione che abbiamo perso il controllo della pandemia: l’economia dipenderà da quanto rispetteremo le misure di sicurezza» Leggi su corriere (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il governo guidato da Kyriakos Mitsotakis vuole rilanciare il turismo. «È fondamentale non dare l’impressione che abbiamo perso il controllo della pandemia: l’economia dipenderà da quanto rispetteremo le misure di sicurezza»

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - AltamuraLiveIt : Green pass 'alla francese', un'ipotesi che fa discutere - marioma33117900 : RT @ylucaselli: Possibile che non si capisca che ammettere il green pass per poter partecipare alla vita sociale non solo è anticostituzion… -