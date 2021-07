Green pass, il governo valuterà l'uso allargato nei prossimi giorni | Gelmini: ok a una 'via italiana' (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'uso allargato del Green pass, trapela da fonti di governo, 'sarà oggetto di discussione e valutazione nei prossimi giorni'. Il sottosegretario alla Salute Sileri , intanto, propone di fare subito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'usodel, trapela da fonti di, 'sarà oggetto di discussione e valutazione nei'. Il sottosegretario alla Salute Sileri , intanto, propone di fare subito ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - Maggiordomobat1 : @Corriere Gelmini: 'Via italiana all’uso ampio del green pass' Quella che collega il Gran Sasso al CERN. - MariluCasini : RT @vitalbaa: Se si obbliga al green pass, ad es. dal 1/9, entro tale data vanno garantiti, tra l'altro: 1) vaccini per molti milioni di pe… -