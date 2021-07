Green pass, il Governo pensa alla svolta: sarà obbligatorio per ristoranti, stadi e cinema? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Green pass: il Governo presieduto da Mario Draghi sta pensando di seguire il modello francese (per cui la certificazione potrebbe diventare obbligatoria per accedere a ristoranti, stadi, cinema e sui treni). Il Governo presieduto Mario Draghi sta pensando di seguire il modello francese per quanto riguarda l’obbligatorietà del Green pass, ovvero il certificato verde in Leggi su 2anews (Di mercoledì 14 luglio 2021): ilpresieduto da Mario Draghi stando di seguire il modello francese (per cui la certificazione potrebbe diventare obbligatoria per accedere ae sui treni). Ilpresieduto Mario Draghi stando di seguire il modello francese per quanto riguarda l’obbligatorietà del, ovvero il certificato verde in

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - renton1972 : RT @borghi_claudio: Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un tampon… - sabato_ivana : RT @Lorenzo62752880: Tutti i giuristi dicono che l'uso indiscriminato del green pass è incostituzionale. Non può esserci un diritto tiran… -