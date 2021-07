Green pass, Gelmini: ok a una 'via italiana' | Speranza: 85% personale scuola con almeno 1 dose, dato robusto (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'uso allargato del Green pass, trapela da fonti di governo, 'sarà oggetto di discussione e valutazione nei prossimi giorni'. Il sottosegretario alla Salute Sileri propone di fare subito come ha fatto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'uso allargato del, trapela da fonti di governo, 'sarà oggetto di discussione e valutazione nei prossimi giorni'. Il sottosegretario alla Salute Sileri propone di fare subito come ha fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass TgLa7d del 14 luglio 2021 Green pass: governo tentato dal modello francese Draghi e Cartabia oggi nel carcere della "mattanza" Il Papa dimesso dal Gemelli dopo 10 giorni Von der Leyen: "Chi inquina di più dovrà pagare di più" ...

L'immunologo Le Foche: 'Contagi in aumento ma grazie ai vaccini eviteremo la quarta ondata' "Le riaperture hanno portato ovunque ad una crescita dei casi tanto da indurre il presidente francese Macron a limitare l'accesso in ristoranti e teatri ai solo possessori del green pass, la carta ...

Come ottenere il Green pass e cosa fare se non arriva QUOTIDIANO NAZIONALE LIVE - Sorteggio Calendario Serie A: a breve la prima giornata! Abbiamo chiesto di tornare a riempire gli stadi, penso sia interesse del nostro paese: noi il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni col green pass". 18.23 - Altri limiti per la composizione delle ...

Niente green pass per chi fa il tampone? Nelle prossime ore si valuterà la possibilità di fare ricorso ad un uso allargato del green pass sulla scorta del modello adottato in Francia ...

