Green Pass come in Francia, l'Italia ci pensa. Sileri: "Fare subito come Macron" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Italia tentata, ma divisa, sul Green Pass modello Francia . Lega e Fratelli d'Italia già ieri escludevano la possibilità di applicare la linea anti Covid di Macron che ha posto il certificato verde ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021)tentata, ma divisa, sulmodello. Lega e Fratelli d'già ieri escludevano la possibilità di applicare la linea anti Covid diche ha posto il certificato verde ...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - UtherPe1 : Green Pass per eventi, bar e ristoranti, mentre per mezzi di trasporto e luoghi di lavoro si potrà continuare a far… - SoniaLaVera : RT @noitre32: I ristoranti e bar che non sono falliti con il lockdown, falliranno con il green pass. Io non andró mai dove esigono il gree… -