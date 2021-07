Green pass come in Francia? Le posizioni dei vari leader politici (Di mercoledì 14 luglio 2021) Rispetto ad una nuova ondata di contagi in seguito alla diffusione della variante delta in Europa, si ipotizza un ricorso al Green pass Il Sottosegretario del Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, propone l’obbligo del Green pass per eventi e luoghi pubblici per incentivare le vaccinazioni, in un periodo in cui i nuovi contagi a causa della diffusione della variante delta iniziano a crescere. Ma non tutte le forze politiche sono d’accordo come Lega, Fratelli d’Italia e M5s, mentre Italia Viva con Matteo Renzi pensa all’obbligo di vaccinazione per personale ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 luglio 2021) Rispetto ad una nuova ondata di contagi in seguito alla diffusione dellaante delta in Europa, si ipotizza un ricorso alIl Sottosegretario del Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, propone l’obbligo delper eventi e luoghi pubblici per incentivare le vaccinazioni, in un periodo in cui i nuovi contagi a causa della diffusione dellaante delta iniziano a crescere. Ma non tutte le forze politiche sono d’accordoLega, Fratelli d’Italia e M5s, mentre Italia Viva con Matteo Renzi pensa all’obbligo di vaccinazione per personale ...

borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - Luca77mg : RT @Lorenzo62752880: Se Sileri pensa che col green pass per accedere ai locali noi 30enne corriamo a vaccinarci si illude. Boicotteremo tu… - simoventurini1 : RT @SalamidaFabio: Il Green Pass per accedere a bar e ristoranti sarebbe un attacco frontale a Matteo Salvini. -