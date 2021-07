Green pass alla francese, politici bergamaschi divisi: “Sì, evita i contagi”; “No, blinda la vita” (Di mercoledì 14 luglio 2021) In Francia la decisione annunciata dal presidente Emmanuel Macron di imporre restrizioni ai non vaccinati ha provocato un boom nelle prenotazioni. In totale, oltre un milione di persone si sono messe in coda per il vaccino anti-Covid, il 65% di loro sotto i 35 anni. Secondo Macron, chiunque voglia uscire per andare al ristorante o in un locale, prendere un treno o fare compere in un centro commerciale, così come andare a un concerto, al cinema o a teatro, dovrà mostrare il pass vaccinale che dimostra la sua immunizzazione o un tampone negativo. Come accade già in altri Paesi dell’Unione Europea, vedi Austria e Grecia. In Italia nulla è ancora deciso, ma tra Palazzo Chigi, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) In Francia la decisione annunciata dal presidente Emmanuel Macron di imporre restrizioni ai non vaccinati ha provocato un boom nelle prenotazioni. In totale, oltre un milione di persone si sono messe in coda per il vaccino anti-Covid, il 65% di loro sotto i 35 anni. Secondo Macron, chiunque voglia uscire per andare al ristorante o in un locale, prendere un treno o fare compere in un centro commerciale, così come andare a un concerto, al cinema o a teatro, dovrà mostrare ilvaccinale che dimostra la sua immunizzazione o un tampone negativo. Come accade già in altri Paesi dell’Unione Europea, vedi Austria e Grecia. In Italia nulla è ancora deciso, ma tra Palazzo Chigi, ...

