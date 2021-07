Green pass alla francese, Governo pensa alla stretta. I possibili divieti per i non vaccinati (Di mercoledì 14 luglio 2021) In Francia, dopo il discorso del presidente Emmanuel Macron che in diretta tv a reti unificate ha annunciato l’estensione del Green pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti, c’è stato un vero e proprio boom di prenotazioni per vaccinarsi: oltre un milione. “Ci sono stati 7,5 milioni di connessioni in pochi minuti” ieri sera ha detto l’amministratore delegato del sito francese di prenotazioni del vaccino, Stanislas Niox-Chateau, ai microfoni dell’emittente radiofonica Rmc, parlando di record dall’inizio della campagna. Un annuncio che ha smosso l’opinione pubblica francese ma anche quella italiana dove il dibattito ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) In Francia, dopo il discorso del presidente Emmanuel Macron che in diretta tv a reti unificate ha annunciato l’estensione delper accedere a ristoranti, caffè e trasporti, c’è stato un vero e proprio boom di prenotazioni per vaccinarsi: oltre un milione. “Ci sono stati 7,5 milioni di connessioni in pochi minuti” ieri sera ha detto l’amministratore delegato del sitodi prenotazioni del vaccino, Stanislas Niox-Chateau, ai microfoni dell’emittente radiofonica Rmc, parlando di record dall’inizio della campagna. Un annuncio che ha smosso l’opinione pubblicama anche quella italiana dove il dibattito ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - ChagnonClaude3 : RT @italianelcuore3: Covid, Toti “D’accordo con provvedimenti Francia sul Green Pass”. ?? ?@GiovanniToti? TU SEI UN UOMO POLITICAMENTE FINIT… - michelerizzi3 : RT @noitre32: I ristoranti e bar che non sono falliti con il lockdown, falliranno con il green pass. Io non andró mai dove esigono il gree… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, Sileri: "Seguire subito l'esempio della Francia" Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri al Messaggero , riferendosi alla decisione di Emmanuel Macron sull'obbligatorietà del Green pass per andare su treni e aerei, al ristorante,...

Green pass per locali, treni, cinema: stretta anche in Italia? Dopo la decisione della Francia, il dibattito approda anche nel nostro Paese tra favorevoli e contrari Green pass covid obbligatorio per entrare in ristoranti, cinema o teatri, ma anche per prendere il treno o, più in generale, in tutti gli eventi o luoghi in cui sono riunite più di 50 persone. La ...

Green pass, stretta in vista per chi non ce l’ha. Emergenza verso la proroga Il Sole 24 ORE Green pass per accedere a eventi e locali: il Governo ci sta pensando Il governo italiano sta valutando l’ipotesi di seguire l’esempio della Francia e introdurre l’obbligo di green pass per accedere a bar, ristoranti, cinema, aerei, treni e tanti altri luoghi ed eventi.

Pressing sul green pass alla francese, Sileri: “Fare subito come Macron” Pressing sul green pass alla francese, Sileri: "Fare subito come Macron". Coronavirus - Il sottosegretario alla Salute: “È un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati" ...

