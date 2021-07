Green pass, agosto senza certificato per 17 milioni di italiani (Di mercoledì 14 luglio 2021) Presto anche in Italia il non servirà solo per viaggiare e accedere a feste private o nelle rsa. Al netto delle polemiche infatti, il appare disposto a valutare l'imposizione di un uso più ampio del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Presto anche in Italia il non servirà solo per viaggiare e accedere a feste private o nelle rsa. Al netto delle polemiche infatti, il appare disposto a valutare l'imposizione di un uso più ampio del ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, agosto senza certificato per 17 milioni di italiani Green pass, gli ostacoli Dati alla mano infatti, ipotizzando il 1 agosto come data utile per l'entrata in vigore della misura (la stessa della Francia), più o meno un italiano su 3 non avrebbe ancora ...

La "via italiana" al pass vaccinale : quando servirà L'Italia non inseguirà i modelli stranieri ma sarà in grado di sviluppare una via tutta sua all'utilizzo ampio del green pass per incentivare la popolazione a vaccinarsi contro il Covid - 19. Questo è quanto è stato spiegato dalla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini , arrivata nella sede del ...

Come ottenere il Green pass e cosa fare se non arriva QUOTIDIANO NAZIONALE Covid 19, ‘green pass’ e obbligo vaccinale: la Francia ‘fa scuola’: anche all’Italia? Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso obbligatorio il vaccino per i sanitari e ha esteso le funzionalità del green pass. Tale d ...

Salvini vede Draghi: «No al modello francese, il vaccino deve essere una scelta non può essere un obbligo» Green pass alla francese Salvini si è detto contrario all’ipotesi di estendere il anche in Italia: «Nessun modello francese. L’obbligo, la costrizione, chiedere il green pass per chi prende l’autobus ...

