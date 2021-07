Gravina difende il giro in pullman della Nazionale | Scelta condivisa con le istituzioni

(Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - "È stato condiviso dalle", su richiestaFigc, ila bordo del bus scoperto degli Azzurri da Palazzo Chigi fino all'Hotel Parco dei Principi. È quanto spiega, in una nota, Gabriele, presidenteFederazione italiana gioco calcio, che chiarisce come sono stati gestiti i festeggiamentinostradopo la conquista degli Europei. "Interpretando il sentimento popolare, nei giorni che hanno preceduto la finale di Wembley la Federazione Italiana Giuoco Calcio - fa sapere- ha chiesto l'autorizzazione, ...

...e ha chiuso il suo racconto con una frase pungente nei confronti del presidente Figc. " Se ... E se da una parte c'è chii tifosi, come il governatore Toti , dall'altra la paura è che i ...L'Italia si '' con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È la quarta volta di un ... Valentina Vezzali, e il numero uno della Figc, Gabriele. Mancherà invece il Premier, ...È quanto spiega, in una nota, Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana gioco calcio, che chiarisce come sono stati gestiti i festeggiamenti della nostra nazionale dopo la conquista ...Il presidente Gabriele Gravina risponde all'attacco ricevuto dal Prefetto di Roma: "FIGC responsabile e rispettosa delle istituzioni".