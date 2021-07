Grandi navi a Venezia, un passo avanti ma la direzione è incerta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il decreto governativo sulle «Grandi navi» a Venezia del 13 luglio rappresenta un passo avanti ma non è ancora chiaro in quale direzione. Ci si smuove da una situazione bloccata al 2012, al decreto Clini – Passera che stabiliva il divieto di transito per il Canale e il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca (ora dichiarati «monumento nazionale») per le navi di stazza superiore a 40 mila tonnellate, salvo rinviarne gli effetti a dopo l’individuazione di vie … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il decreto governativo sulle «» adel 13 luglio rappresenta unma non è ancora chiaro in quale. Ci si smuove da una situazione bloccata al 2012, al decreto Clini – Passera che stabiliva il divieto di transito per il Canale e il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca (ora dichiarati «monumento nazionale») per ledi stazza superiore a 40 mila tonnellate, salvo rinviarne gli effetti a dopo l’individuazione di vie … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

