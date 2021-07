Grandi navi a Venezia, l’ex-sindaco: l’Unesco pensa alle pietre, non alle persone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il decreto Grandi navi che, dal primo agosto, terrà lontane le navi da crociera di oltre 25mila tonnellate dal cuore di Venezia – non potranno più passare davanti a San Marco e al Canale della Giudecca – divide chi la città lagunare la vive e ci vive. E chi ci lavora. “Una scelta coraggiosa – esulta Franceschini. – E ci sarà un risarcimento per chi sarà danneggiato da questo. Si sta studiando una soluzione definitiva con un concorso di idee fuori Laguna. Quindi una svolta di cui dobbiamo essere fieri e orgogliosi”. “Al ministro Franceschini, che oggi esulta, vogliamo ricordare che se questa decisione fosse stata assunta, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il decretoche, dal primo agosto, terrà lontane leda crociera di oltre 25mila tonnellate dal cuore di– non potranno più passare davanti a San Marco e al Canale della Giudecca – divide chi la città lagunare la vive e ci vive. E chi ci lavora. “Una scelta coraggiosa – esulta Franceschini. – E ci sarà un risarcimento per chi sarà danneggiato da questo. Si sta studiando una soluzione definitiva con un concorso di idee fuori Laguna. Quindi una svolta di cui dobbiamo essere fieri e orgogliosi”. “Al ministro Franceschini, che oggi esulta, vogliamo ricordare che se questa decisione fosse stata assunta, ...

