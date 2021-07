Grande Fratello Vip, Dayane Mello e il tentato bacio a Rosalinda Cannavò: 'Mi sono irrigidita, non voglio illudere nessuno...' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con la loro 'amicizia speciale' Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state fra le protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip . Le due formavano la coppia delle 'RosMello' ma con l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con la loro 'amicizia speciale'state fra le protagonista dell'ultima edizione delVip . Le due formavano la coppia delle 'Ros' ma con l'...

Advertising

NicolaPorro : Ecco l’ultima trovata del Grande Fratello Usa ?? - ItaliaViva : Io non credo che la politica sia seguire i sondaggi. Questo meccanismo è quello del Grande Fratello, non porta alle… - Carmeli33392291 : RT @NicolaPorro: Ecco l’ultima trovata del Grande Fratello Usa ?? - giorgia17899 : Kemal e Sekan sono padre e figlio? Non mi meraviglio perché sono praticamente identici! Cioè guardateli?? Anche se… - breezzblocx : fratello gioca a spiderman *cade sopra uno* mamma' guarda che hai accoppato uno' papà 'non dirglielo' mamma' perché… -