Governo | colloquio telefonico tra il premier Draghi e il presidente afghano Ghani

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Ildel Consiglio, Mario, ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con il, Mohammad Ashraf. In connessione con il centenario delle relazioni bilaterali, ilha ribadito il sostegno dell'Italia, anche nei contesti multilaterali, a favore del consolidamento delle istituzioni afghane, della sicurezza e dello sviluppo del Paese e della tutela dei progressi compiuti negli ultimi venti anni in termini di diritti umani e libertà fondamentali.

... dopo ila palazzo Chigi, durante il quale i due hanno affrontato vari temi, l'ex ... Giustizia e fisco La riforma della giustizia resta un altro importante crocevia per il, specie a ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto un incontro a Palazzo Chigi con il segretario della Lega, Matteo Salvini. Durante ilsono stati affrontati temi legati alle riforme, con particolare riferimento agli interventi sulla giustizia, la concorrenza e il fisco, alle prospettive economiche generali e all'evoluzione ...Roma, 14 lug. (askanews) - Il leader della Lega Matteo Salvini sta per incontrare a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Mario Draghi.Il presidente del Consiglio Mario Draghi sta per incontrare il leader della Lega Matteo Salvini. Lo rendono noto fonti leghiste. Al termine del colloquio ci sarà un punto stampa di Salvini all'esterno ...