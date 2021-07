Golf, Olimpiadi Tokyo: tutti i partecipanti dei tornei maschile e femminile (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo il Golf cerca di consolidare il proprio posto nella rassegna a cinque cerchi, dopo un’assenza che era durata più di cent’anni fino a Rio 2016. La regolamentazione per il Giappone è la stessa del Brasile: i due field sono composti da 60 giocatori, senza che venga applicata la regola del taglio al secondo giro, che viene normalmente utilizzata nei tornei dei principali circuiti mondiali e nei quattro (cinque per le donne) Major. Questi i qualificati per quanto riguarda il settore maschile. Ricordiamo che il numero tra parentesi si riferisce alla classifica mondiale del 21 giugno, e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Allediilcerca di consolidare il proprio posto nella rassegna a cinque cerchi, dopo un’assenza che era durata più di cent’anni fino a Rio 2016. La regolamentazione per il Giappone è la stessa del Brasile: i due field sono composti da 60 giocatori, senza che venga applicata la regola del taglio al secondo giro, che viene normalmente utilizzata neidei principali circuiti mondiali e nei quattro (cinque per le donne) Major. Questi i qualificati per quanto riguarda il settore. Ricordiamo che il numero tra parentesi si riferisce alla classifica mondiale del 21 giugno, e ...

