Global Tax | mano tesa dell’Ue agli Stati Uniti | restano però da convincere i Paesi “ribelli”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Unione europea ha deciso di sospendere il proprio lavoro sulla digital tax per lavorare alla proposta emersa dall’ultimo G20 in collaborazione con l’OCSE, in modo da arrivare entro ottobre un accordo completo sulla tassazione minimae. La conferma è arrivata sia da un portavoce della Commissione Ue sia dal Commissario per gli Affari economici, Paolo Gentiloni. Si tratta di unaall’alleato statunitense che per il raggiungimento dell’accordo Venezia si era speso molto negli ultimi mesi e che ha già pronto un programma di dazi verso le singole giurisdizioni che hanno deciso in proprio di avviare un tassazione sulle Big ...

Intanto, però, per consentire al G20 e all'Ocse di completare entro ottobre il lavoro per raggiungere un accordo completo sulla global minimum tax, che comprenda anche una digital tax, la Commissione ... Via libera del G20 alla Global Minimum Tax e alle nuove regole sul ricollocamento dei profitti delle grandi multinazionali. Le nuove norme si ...