“Gli Ufo esistono” e i governi ci mentono: l’icona del rock scatenata (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ozzy Osbourne non è mai stato famoso per essere un personaggio semplice e dal look pulito, anzi si è sempre fatto riconoscere per le sue ecletticità. Eppure, quanto ha affermato ultimamente gli ha fatto raggiungere un nuovo apice di stranezza. A quanto pare, l’icona rock è convinta non solo che gli Ufo esistano, ma anche che i potenti stiano cercando di celare la verità. Musica da oltre mondo Ozzy Osbourne è serio quando afferma che i governi non renderanno mai pubbliche le loro conoscenze in merito al tema Ufo: infatti, questo potrebbe generare rivolte per le strade e potrebbe oltretutto distruggere tutti i credi religiosi vigenti. ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ozzy Osbourne non è mai stato famoso per essere un personaggio semplice e dal look pulito, anzi si è sempre fatto riconoscere per le sue ecletticità. Eppure, quanto ha affermato ultimamente gli ha fatto raggiungere un nuovo apice di stranezza. A quanto pare,è convinta non solo che gli Ufo esistano, ma anche che i potenti stiano cercando di celare la verità. Musica da oltre mondo Ozzy Osbourne è serio quando afferma che inon renderanno mai pubbliche le loro conoscenze in merito al tema Ufo: infatti, questo potrebbe generare rivolte per le strade e potrebbe oltretutto distruggere tutti i credi religiosi vigenti. ...

