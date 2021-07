Gli Emirati opportunità per il rilancio del made in Italy. Parla Bozzetti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nonostante qualche piccolo riavvicinamento degli ultimi giorni tra Italia e Emirati Arabi Uniti, resta alta la preoccupazione tra i tanti italiani che vivono e lavorano nel Paese del Golfo per la crisi nelle relazioni tra Roma e Abu Dhabi. A spiegare queste preoccupazioni a Formiche.net è Giovanni Bozzetti, docente, imprenditore e uno dei massimi esperti di processi di internazionalizzazione verso il Medio Oriente e in particolare verso gli Emirati Arabi, che di recente ha pubblicato il libro “Emirati: nulla è impossibile” (Mondadori). A che punto siamo nella crisi tra Italia e Emirati Arabi Uniti ? C’è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nonostante qualche piccolo riavvicinamento degli ultimi giorni tra Italia eArabi Uniti, resta alta la preoccupazione tra i tanti italiani che vivono e lavorano nel Paese del Golfo per la crisi nelle relazioni tra Roma e Abu Dhabi. A spiegare queste preoccupazioni a Formiche.net è Giovanni, docente, imprenditore e uno dei massimi esperti di processi di internazionalizzazione verso il Medio Oriente e in particolare verso gliArabi, che di recente ha pubblicato il libro “: nulla è impossibile” (Mondadori). A che punto siamo nella crisi tra Italia eArabi Uniti ? C’è ...

