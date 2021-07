Giustizia, la Lega appoggia la proposta di Marta Cartabia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Movimento 5 Stelle e Italia Viva vorrebbero emendamenti per la riforma della Giustizia. La Lega, invece, ne è il primo sponsor Sembra una visione alquanto facile da comprendere. Basta indovinare chi è il primo sponsor della riforma “ammazzaprocessi” per la Giustizia di Marta Cartabia. Naturalmente, la risposta giusta porta alla Lega di Matteo Salvini. Se il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte intende modificare la norma in Parlamento, se Italia Viva di Matteo Renzi intende proporre emendamenti ad una legge imperfetta, la Lega non ha assolutamente nulla da ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Movimento 5 Stelle e Italia Viva vorrebbero emendamenti per la riforma della. La, invece, ne è il primo sponsor Sembra una visione alquanto facile da comprendere. Basta indovinare chi è il primo sponsor della riforma “ammazzaprocessi” per ladi. Naturalmente, la risposta giusta porta alladi Matteo Salvini. Se il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte intende modificare la norma in Parlamento, se Italia Viva di Matteo Renzi intende proporre emendamenti ad una legge imperfetta, lanon ha assolutamente nulla da ...

Advertising

Mov5Stelle : Ancora guai con la giustizia per la Lega di Matteo Salvini. Leggi il post ?? - LegaSalvini : Nicola Porro: 'Credo che l’unica via per riformare la giustizia siano i referendum'. #referendumgiustizia > Firma… - borghi_claudio : Anche questo weekend tutti i militanti lega saranno in piazza a raccogliere le firme (che devono essere vidimate un… - elvise1657 : RT @AlvisiConci: Visto che ignoranza regna sovrana il referendum sulla giustizia è stato promosso dai radicali. Poi che la Lega ci sia sali… - pimodn : RT @GiulioSiamoNoi: La parola cura si lega alle famiglie #Regeni, #Paciolla, #Rocchelli, #Alpi. Famiglie che non si sono ripiegate sul loro… -