Giulia Stabile nel cast di Tu si que vales: ha preso il posto di Belen? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giulia Stabile ha preso parte alle ultime registrazioni di Tu sì que vales. La ballerina è stata chiamata a sostituire Belen Rodriguez? Giulia Stabile ha trovato il successo grazie alla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici. Da quel momento per la ballerina è stata una vera e propria scalata al successo, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 14 luglio 2021)haparte alle ultime registrazioni di Tu sì que. La ballerina è stata chiamata a sostituireRodriguez?ha trovato il successo grazie alla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici. Da quel momento per la ballerina è stata una vera e propria scalata al successo, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CheDonnait : Giulia Stabile a Tu sì que vales. La ballerina prende il posto di Belen? #giuliastabile #sangiovanni - Federic01996 : RT @CIAfra73: Giulia Stabile, dopo la vittoria di #Amici20, sbarca a #tusiquevales: ecco perché! - _Giulia_Sangio_ : RT @its_my_thought_: Giulia Stabile: -professionista ad Amici -comparsa a Tu Si Que Vales -probabile partecipazione a 'C'è posta per te'… - urc4_ : quindi voi se non vedete giulia stabile ballare 'avete vinto'. ah, ok - gioia_marzolla : @mimandifuori Ma esatto, tra un po' farà un programma tutto suo chiamato: 'Giulia Stabile Show' -