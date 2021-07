Giulia Stabile al posto di Belen Rodriguez alla trasmissione Tu Si Que Vales?

Advertising

pensieronews : Tu si que vales: Giulia Stabile soffia il posto a Belen? - rita76053293 : RT @_a_l_e____: Il palinsesto invernale mediaset si chiamerà Giulia Stabile e a me piace tanto questa cosa, io già così #amemici20 https://… - TamaraR69846808 : RT @_a_l_e____: Il palinsesto invernale mediaset si chiamerà Giulia Stabile e a me piace tanto questa cosa, io già così #amemici20 https://… - mallantaner : GIULIA STABILE FASCINO’S DOMINATION ? - infoitcultura : Tu si que vales, Belen sostituita da Giulia Stabile? Caos dietro le quinte -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Stabile

Belle notizie per tutti i numerosi fan die Sangiovanni . Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, i due amatissimi e seguitissimi ex allievi di Amici saranno ospiti entrambi ad una puntata di C'è posta ..., FIDANZATA SANGIOVANNI/ "Con lui mi manca l'aria, mi lascio andare" Sangiovanni star a Battiti Live 2021: 'Ecco perchè mi vesto di rosa' Sangiovanni è stato accolto come una star dal ...Giulia Stabile partecipa alle riprese appena iniziate della trasmissione di canale cinque Tu Si Que vales come testimoniano le foto ...Vediamo insieme questa voce particolare dove sembra che la bellissima Belen Rodriguez sia stata sostituita da Giulia Stabile nel programma. E voi cosa ne pensate di questa possibilità di vedere Giulia ...