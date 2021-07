Giulia Salemi ha finalmente realizzato il suo sogno: di cosa si tratta. Fan in estasi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Stupenda notizia per l’influencer persiana Giulia Salemi che non resiste e decide di svelare tutto ai suoi numerosissimi follower su i social Bella, bellissima, Giulia Salemi. Un corpo mozzafiato e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Stupenda notizia per l’influencer persianache non resiste e decide di svelare tutto ai suoi numerosissimi follower su i social Bella, bellissima,. Un corpo mozzafiato e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GiuliaSalemi93 : Oggi ho fatto una chiacchierata con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Mi sono dimenticata di dirvelo ?? Se volet… - Monica32395932 : @GiuseppeporroIt Ma perché non mettere Giulia Salemi? - Mary03095167 : RT @framarin: Giulia Salemi, la regina dei tweet: l’intervista esclusiva in cui parla dei social... e del suo pubblico - Pina77833124 : RT @framarin: Giulia Salemi, la regina dei tweet: l’intervista esclusiva in cui parla dei social... e del suo pubblico - framarin : Giulia Salemi, la regina dei tweet: l’intervista esclusiva in cui parla dei social... e del suo pubblico… -