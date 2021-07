Giro d’Italia a nuoto 2021, Lega Navale Italiana con Cimmino nella tappa Ostia-Torvaianica (Di mercoledì 14 luglio 2021) nella speranza che le condizioni meteo siano favorevoli, sabato 17 luglio dalla spiaggia della Sezione di Ostia della LNI Lido alle ore 11 prenderà il via la tappa Ostia-Lido Torvaianica del Giro d’Italia a nuoto 2021, per i diritti delle persone con disabilità. Protagonista il nuotatore 56enne Salvatore Cimmino, originario di Torre Annunziata ma da anni a Roma. Giro d’Italia a nuoto 2021, tappa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021)speranza che le condizioni meteo siano favorevoli, sabato 17 luglio dalla spiaggia della Sezione didella LNI Lido alle ore 11 prenderà il via la-Lidodel, per i diritti delle persone con disabilità. Protagonista il nuotatore 56enne Salvatore, originario di Torre Annunziata ma da anni a Roma....

