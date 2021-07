Gianetti, lavoratori bloccano Saronno-Monza e stazione ferroviaria | VIDEO (Di mercoledì 14 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I lavoratori della Gianetti ruote di Ceriano Laghetto si sono mossi in corteo questa mattina dalla fabbrica chiusa per raggiungere e bloccare la provinciale Saronno-Monza al semaforo di Solaro e poi la stazione ferroviaria Ceriano-Solaro sulla linea S9 Saronno-Seregno. La protesta è stata organizzata per sottolineare la mancanza di iniziative concrete da parte del Governo, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 14 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Idellaruote di Ceriano Laghetto si sono mossi in corteo questa mattina dalla fabbrica chiusa per raggiungere e bloccare la provincialeal semaforo di Solaro e poi laCeriano-Solaro sulla linea S9-Seregno. La protesta è stata organizzata per sottolineare la mancanza di iniziative concrete da parte del Governo, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text ...

BentivogliMarco : La nazionalità non mi interessa, la condotta si: quella di aziende come #Gkn e #Gianetti é indecente. Neanch… - ilNotiziarioInd : Gianetti, lavoratori bloccano Saronno-Monza e stazione ferroviaria | VIDEO - LuciaLaVita1 : RT @crislomb: In una settimana, 152 licenziamenti alla #Gianetti in Brianza e 422 alla #GKN di CampiBisenzio. Lavoratori e lavoratrici mess… - Lukyluke311 : RT @Flavr7: @cgilnazionale Siete una vergogna. Occupatevi dei LAVORATORI che le aziende stanno licenziando, non del DDL Zan. Cosa fate per… - BabbaiFabry : RT @crislomb: In una settimana, 152 licenziamenti alla #Gianetti in Brianza e 422 alla #GKN di CampiBisenzio. Lavoratori e lavoratrici mess… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianetti lavoratori Licenziamenti Gianetti Ruote, lavoratori in corteo bloccano la Monza - Saronno ...che quello della Gianetti è un caso isolato dal punto di vista del metodo che hanno utilizzato, che è un metodo che non sta né in cielo né in terra, che ha privato del giusto rispetto i lavoratori, ...

Gianetti Ruote, lavoratori in corteo sulla Saronno Monza Prosegue la lotta dei lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto . Oltre al presidio permanente all'esterno dello stabilimento, questa mattina (mercoledì 14 luglio), è stato organizzato un corteo con conseguente ...

Lavoro: licenziamenti Gianetti, pensionati con lavoratori ANSA Nuova Europa Protesta, bloccata la linea ferroviaria Saronno-Seregno dai lavoratori della Gianetti Ruote I lavoratori della Gianetti Ruote stanno bloccando la linea Saronno-Seregno occupando la stazione di Ceriano Laghetto-Solaro.

Chiusura Gianetti: i lavoratori bloccano la Saronno-Monza a Solaro SOLARO – CERIANO – In contemporanea con l’incontro in Assolombarda i lavoratori e le lavoratrici della Gianetti Ruote (storica azienda leader nella produzione di cerchioni nel settore dei ...

