Ghostwire | Tokyo | il gioco di Bethesda per PS5 | è stato rinviato al 2022HDblog it

Advertising

PCGamingit : Ghostwire: Tokyo posticipato ad inizio 2022 - - lugliettog : RT @DenjinDen: ??????#GhostwireTokyo di @TangoGameworks è stato rimandato all'inizio del 2022. Se il tempo extra servirà a rendere il gioco… - DenjinDen : ??????#GhostwireTokyo di @TangoGameworks è stato rimandato all'inizio del 2022. Se il tempo extra servirà a rendere… - HDblog : Ghostwire: Tokyo, il gioco di Bethesda per PS5, è stato rinviato al 2022 - ogameplaysc : Ghostwire: Tokyo foi oficialmente adiado para o Inicio de 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Ghostwire Tokyo

è stato rinviato : previsto in uscita nei mesi autunnali in esclusiva temporale su PlayStation 5 , la nuova avventura di Tango Gameworks e Bethesda Softworks è stata infatti ...Dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2019,è completamente scomparso dai radar e anche durante l'ultimo E3 non abbiamo sentito parlare di questo titolo horror, sviluppato da Tango Gameworks. Fino ad oggi, e non per buone ...La notizia del rinvio è stata comunicata su Twitter e viene specificato che la decisione è stata presa per tutelare la salute dei propri dipendenti e rilasciare un prodotto all'altezza delle aspettati ...Ghostwire Tokyo rinviato, data definitiva ancora incertaTango Gameworks con un post su Twitter ha ufficialmente annunciato che Ghostwire Tokyo non uscirà nel 2021.