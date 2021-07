Gb | premier Johnson | stadio vietato ad autori di insulti razzisti contro i giocatori

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il governo del Regno Unito intende vietare l’accesso alloai tifosi colpevoli di rivolgere ai calciatorionline. Lo ha annunciato oggi il primo ministro britannico Boris, dopo giorni di polemiche per i disordini e le offese razzistealcunidella Nazionale a seguito della sconfitta dell’Inghilterral’Italia nella finale degli Europei disputata domenica scorsa a Wembley.oggi ha dichiarato in parlamento che saranno cambiate le regole per il divieto di accesso agli stadi, che scatterà anche nei ...

Chi si renderà colpevole di abusi razzisti nei confronti di calciatori non potrà più entrare negli stadi, ha promesso ilbritannico Borisdopo le polemiche sollevate in seguito agli ...Ad opporsi alla decisione delBoris, che ha deciso di destinare i 4 miliardi di sterline, quasi 5 miliardi di euro, risparmiati sulla pelle dei più poveri tra i poveri, al budget ...Boris Johnson ha stigmatizzato gli attacchi e insulti razzisti nei confronti dei calciatori inglesi dopo la finale che ha visto trionfare l'Italia. Il comportamento del premier britannico, oltre che ...Il budget per la cooperazione ridotto dallo 0,7% del Pil allo 0,5%. In rivolta i deputati Tory. Critici i vescovi cattolici e anglicani, oltre 180 Ong e tutti gli ex premier britannici viventi.