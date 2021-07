GAZZETTA – Napoli sondaggio per Olivera: ecco la valutazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Napoli sta sondando il terreno per Mathias Olivera. La notizia rimbalza già da ieri sera, viste le difficoltà ad arrivare ad Emerson Palmieri. Il Chelsea continua a chiedere 20 milioni di euro per la cessione del giocatore. Impossibile arrivare ad un prestito perché Emerson Palmieri è in scadenza di contratto. Insomma un limbo da cui non si riesce ad uscire. ecco perché il Napoli ha virato su altri obiettivi. La valutazione di Mathias Olivera – Secondo GAZZETTA dello Sport il Napoli sta valutando il giocatore uruguaiano di proprietà del Getafe. ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilsta sondando il terreno per Mathias. La notizia rimbalza già da ieri sera, viste le difficoltà ad arrivare ad Emerson Palmieri. Il Chelsea continua a chiedere 20 milioni di euro per la cessione del giocatore. Impossibile arrivare ad un prestito perché Emerson Palmieri è in scadenza di contratto. Insomma un limbo da cui non si riesce ad uscire.perché ilha virato su altri obiettivi. Ladi Mathias– Secondodello Sport ilsta valutando il giocatore uruguaiano di proprietà del Getafe. ...

Advertising

DilectisG : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - OdeonZ__ : Tamponi negativi, Napoli pronto per Dimaro: chi c’è e quando arrivano i nazionali - MondoNapoli : Gazzetta: 'Napoli, prime grane per Spalletti' - - MondoNapoli : Gazzetta - Mercato Napoli: nuovo nome per la fascia sinistra - -