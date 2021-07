Gargano, un incendio che ha ricordato il disastro di anni fa In territorio di Ischitella: fiamme visibili da ogni dove sulla costiera (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’immagine diffusa da Voce di Foggia è corredata da un testo che fa riferimento ad un “devastante incendio”. Zona garganica a fuoco tra Ischitella e Vico del Gargano, un bilancio non c’è ancora, in maniera determinata, ma c’è chi torna la mente al 24 luglio 2009, all’incendio disastroso che devastò il Gargano. L'articolo Gargano, un incendio che ha ricordato il disastro di anni fa <small class="subtitle">In territorio di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’immagine diffusa da Voce di Foggia è corredata da un testo che fa riferimento ad un “devastante”. Zona garganica a fuoco trae Vico del, un bilancio non c’è ancora, in maniera determinata, ma c’è chi torna la mente al 24 luglio 2009, all’so che devastò il. L'articolo, unche haildifa Indi ...

Advertising

Briseide74 : Il Gargano in un inferno di fiamme, fumo raggiunge le località di mare: 'Sembra di essere ritornati a quel maledett… - Briseide74 : @lorenzB59 @we_ci65 Tra vico del gargano e Ischitella..gravissimo incendio - EnzaMoscaritolo : Niente (o poco) si fa sul fronte della #prevenzione e poi ci tocca la drammatica conta dei danni @A_LisaCorrado… - dany_ela1992 : Il Gargano in un inferno di fiamme, fumo raggiunge le località di mare: 'Sembra di essere ritornati a quel maledett… - rebelionesocial : incendio nella mia terra, il gargano, e la mia mente vola subito a quel maledetto 24 luglio 2007 ?? non ce la faccio -