Gargano, incendio spento dopo un giorno di fuoco Sindaco: c'è la mano dell'uomo. Rogo da 250 ettari (Di mercoledì 14 luglio 2021) La mano dell'uomo, all'origine dell'incendio divampato ieri mattina, pare certa al Sindaco di Vico del Gargano. Chissà se in modo colposo o doloso, aggiunge. dopo quasi ventiquattro ore di fiamme l'incendio in territorio garganico, di Ischitella specificamente, è stato domato. Gli ultimi tre focolai erano in zona impervia e sono rimasti attivi anche nella notte. Stamattina sono rientrate nelle loro case le decine di persone rimaste lontane dalle abitazioni a causa delle fiamme che hanno distrutto vegetazione per oltre 250

