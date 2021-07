Frode fiscale, la Procura Vibo Valentia ha chiesto il processo per il deputato M5S Riccardo Tucci. L’inchiesta riguarda la società di cui era legale rappresentante (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Procura di Vibo Valentia ha chiesto il rinvio a giudizio, con l’ipotesi di reato di dichiarazioni fraudolente per evadere le imposte aumentando i costi, del deputato del Movimento cinque stelle, Riccardo Tucci. Il gup del Tribunale di Vibo, Marina Russo, ha fissato l’udienza preliminare per il 28 ottobre prossimo. Fra gli indagati, per contestazioni simili, compare anche il nome di Adriano Tucci, cugino del deputato. In questo caso i reati sarebbero stati commessi dal 30 marzo 2018 al 28 febbraio 2019. Adriano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ladihail rinvio a giudizio, con l’ipotesi di reato di dichiarazioni fraudolente per evadere le imposte aumentando i costi, deldel Movimento cinque stelle,. Il gup del Tribunale di, Marina Russo, ha fissato l’udienza preliminare per il 28 ottobre prossimo. Fra gli indagati, per contestazioni simili, compare anche il nome di Adriano, cugino del. In questo caso i reati sarebbero stati commessi dal 30 marzo 2018 al 28 febbraio 2019. Adriano ...

