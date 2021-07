Friends | Courteney Cox ottiene la sua prima nomination agli Emmy vent' anni dopo la serie tv

(Di mercoledì 14 luglio 2021)Cox finalmente ha ottenuto la suaper la reunion diquasidalla fine dello show. A 17dalla fine diCox è stata nominataAwards come produttrice esecutiva di: The Reunion, lo speciale andato in onda su HBO a fine maggio 2021.Cox era, fino ad ora, l'unica protagonista dia non essere mai ...

: The Reunion fa guadagnare la prima nomination agli Emmy aCox: The Reunion ha ottenuto 4 candidature ai prossimi Emmy Awards, compresa quella come migliore programma ...... tra loro spicca sicuramenteCox , protagonista dell'attesa speciale reunion diinsieme a Jennifer Aniston ( FOTO ), Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. ...Courteney Cox finalmente ha ottenuto la sua prima nomination agli Emmy per la reunion di Friends, dopo quasi vent'anni dalla fine dello show. A 17 anni dalla fine di Friends, Courteney Cox è stata nom ...L'attrice era l'unico membro del cast della sitcom a non aver mai ricevuto una candidatura ai premi più importanti della tv: ora lo speciale di HBO Max ha riequilibrato le cose.