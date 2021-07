Francia, vaccino: boom di prenotazioni dopo il discorso di Macron (Di mercoledì 14 luglio 2021) In Francia occorre il Green Pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti di lunga percorrenza. vaccino: quasi un milione i prenotati dopo il discorso di Macron In Francia il Presidente Emmanuel Macron ha comunicato che per il personale sanitario e per tutti coloro che lavorano a contatto con le persone fragili la vaccinazione anti-Covid sarà obbligatoria. Si ha tempo fino a settembre per completare il ciclo vaccinale, dopodiché scatteranno le sanzioni. Macron ha spiegato in diretta televisiva che “il vaccino è ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 luglio 2021) Inoccorre il Green Pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti di lunga percorrenza.: quasi un milione i prenotatiildiInil Presidente Emmanuelha comunicato che per il personale sanitario e per tutti coloro che lavorano a contatto con le persone fragili la vaccinazione anti-Covid sarà obbligatoria. Si ha tempo fino a settembre per completare il ciclo vaccinale,diché scatteranno le sanzioni.ha spiegato in diretta televisiva che “ilè ...

