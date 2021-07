Francia obbliga il pass sanitario, Italia ci pensa, Germania più soft: le scelte degli altri paesi europei (Di mercoledì 14 luglio 2021) Per scongiurare una quarta ondata legata alla variante Delta, la vaccinazione potrebbe diventare obbligatoria per chiunque voglia continuare a svolgere una vita sociale normale. Emmanuel Macron in diretta tv ha annunciato l’estensione del green pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti di lunga percorrenza come treni e aerei. Una mossa che ha sortito gli effetti sperati: in poche ore sulla piattaforma di prenotazione online Doctolib sono stati circa un milione i francesi, soprattutto giovani, che hanno risposto positivamente all’appello presidenziale prendendo appuntamento per il vaccino nei prossimi giorni. Mentre si discute in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Per scongiurare una quarta ondata legata alla variante Delta, la vaccinazione potrebbe diventaretoria per chiunque voglia continuare a svolgere una vita sociale normale. Emmanuel Macron in diretta tv ha annunciato l’estensione del greenper accedere a ristoranti, caffè e trasporti di lunga percorrenza come treni e aerei. Una mossa che ha sortito gli effetti sperati: in poche ore sulla piattaforma di prenotazione online Doctolib sono stati circa un milione i francesi, soprattutto giovani, che hanno risposto positivamente all’appello presidenziale prendendo appuntamento per il vaccino nei prossimi giorni. Mentre si discute in ...

