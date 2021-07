Francia | multa record da 500 milioni di euro contro Google per violazione di diritti d’autore connessi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Antitrust francese ha inflitto aunada 500diper aver violato la normativa sui. L’Authority d’oltralpe contesta alla società californiana di non aver negoziato in maniera equa con gli editori sull’applicazione dei cosiddetti “”, ovvero queiinerenti la fruizione e la diffusione di un’opera, ostacolando un confronto “in buona fede” sulla retribuzione dei contenuti. Adesso il colosso Usa dei motori di ricerca ...

Advertising

Cor_Com : #Copyright, la Francia multa (di nuovo) #Google: 500 milioni - telefoninonet : Google: multa da 500 milioni di euro in Francia - HDblog : RT @HDblog: Google punita con maxi-multa da 500 milioni di euro in Francia - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Francia, multa record da 500 mln euro contro Google) è stato pubblicato su Carlo Mauri -… - walterwhiteITA : L’Antitrust francese ha comminato a Google una multa di 500 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Francia multa

Google,record dell'Antitrust per le notizie: cos'è Google News Showcase Google News Showcase ... Tag: AntitrustMulte Unione europeala secondanel giro di due mesi e l'autorità ha minacciato ulteriori multe, fino a 900 mila euro al giorno, se l'azienda non rispetterà i termini di compensazione ...In Francia, alcuni editori si erano infatti già accordati con ... "Abbiamo agito in buona fede durante l’intero processo. La multa – ribatte Google – ignora i nostri sforzi per raggiungere un accordo ...Coronavirus: Francia, in un giorno 1,7 milioni d'iscritti alla vaccinazione ... Google: Parigi contesta intesa sulle news, multa da 500 milioni (Corriere della Sera, pag. 35). Maxi multa ...