Francia, migliaia in piazza contro il Green Pass. Scontri a Parigi (Video) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Parigi, 24 lug – E' rivolta in Francia contro il Green Pass: centinaia di manifestazioni hanno animato il Paese. L'appello a protestare è circolato sui social dopo il discorso di Emmanuel Macron sull'estensione del "Pass sanitario" all'ingresso in ristoranti e persino cinema. Francia, rivolta contro il Green Pass A Parigi, alcune centinaia di manifestanti hanno preso parte a una manifestazione non autorizzata in Place de la République nel primo pomeriggio. I manifestanti hanno percorso Boulevard ...

