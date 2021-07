Francia in rivolta contro green pass e obbligo del vaccino: manifestazioni a Parigi, Lione, Marsiglia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Parigi – Mentre i fautori in Italia del vaccino ad ogni costo, con grande gioia delle case farmaceutiche, plaudono alla decisione di Macron di rendere obbligatorio il green pass per l’ingresso in alcuni locali, e pensano di fare altrettanto in Italia (vero Figliuolo, Speranza ed esperti associati?), in Francia scoppia la rivolta popolare contro il L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021)– Mentre i fautori in Italia delad ogni costo, con grande gioia delle case farmaceutiche, plaudono alla decisione di Macron di rendere obbligatorio ilper l’ingresso in alcuni locali, e pensano di fare altrettanto in Italia (vero Figliuolo, Speranza ed esperti associati?), inscoppia lapopolareil L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

papaopad : Francia in rivolta contro green pass e obbligo del vaccino: manifestazioni a Parigi, Lione, Marsiglia | Firenze Post - Anna302478978 : RT @osamundR: ORA FRANCIA IN RIVOLTA CONTRO MACRON- TUTTO IL MONDO SI RIBELLA MENO GLI ITALIANI - Piero42395724 : RT @osamundR: ORA FRANCIA IN RIVOLTA CONTRO MACRON- TUTTO IL MONDO SI RIBELLA MENO GLI ITALIANI - Win07070 : RT @osamundR: ORA FRANCIA IN RIVOLTA CONTRO MACRON- TUTTO IL MONDO SI RIBELLA MENO GLI ITALIANI - rainita23 : RT @osamundR: ORA FRANCIA IN RIVOLTA CONTRO MACRON- TUTTO IL MONDO SI RIBELLA MENO GLI ITALIANI -