Francia in rivolta contro green pass e obbligo del vaccino: manifestazioni a Parigi, Lione, Marsiglia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Parigi, Lione, Annecy, Tolosa, Montpellier, Marsiglia… Due giorni dopo gli annunci di Emmanuel Macron, diverse migliaia di persone hanno manifestato in Francia, oggi, mercoledì 14 luglio, Festa Nazionale, contro l'obbligo del green pass L'articolo proviene da Firenze Post.

