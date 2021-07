Francia: corsa al vaccino dopo l’annuncio del green pass (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato che per poter accedere ai ristoranti, bar, cinema, teatri e mezzi di trasporto i francesi dovranno essere in possesso del green pass. In Francia parte così la corsa al vaccino. Ventimila appuntamenti al minuto, per un totale di quasi un milione di prenotazioni in una sola sera. Ovviamente Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato che per poter accedere ai ristoranti, bar, cinema, teatri e mezzi di trasporto i francesi dovranno essere in possesso del. Inparte così laal. Ventimila appuntamenti al minuto, per un totale di quasi un milione di prenotazioni in una sola sera. Ovviamente

