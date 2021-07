(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) –, ex CEO e azionista die CEO della Divisione Orologi e Gioielli di LVMH, e, ex 3i Group e Fondo Italiano d’Investimento, hanno deciso di lanciare VAM Investments. La Special Purpose Acquisition Company verrà quotata su Euronext Amsterdam, ha un target di raccolta fino a 225 milioni di euro e punterà a investire in società attive nel “consumer goods and services” in. Laè sponsorizzata da VAM Investments Group – holding di investimenti di private equity indipendente controllata dal ...

Francesco Trapani (ex CEO Bulgari) e Marco Piana lanciano SPAC in Europa

Teleborsa

