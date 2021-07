Forza Italia: Gennaro Giardino sulle ipotesi di candidature a Vetralla (Di mercoledì 14 luglio 2021) NewTuscia - Vetralla - Sul caso a Vetralla in merito ai movimenti di Forza Italia, interviene con un comunicato l'ex commissario locale Gennaro Giardino. 'Leggo con stupore delle ultime decisioni prese in casa Forza Italia a livello provinciale. E non posso fare a meno, - scrive Giardino - come appart e nente al partito ed ex commissario locale, di ... Leggi su newtuscia (Di mercoledì 14 luglio 2021) NewTuscia -- Sul caso ain merito ai movimenti di, interviene con un comunicato l'ex commissario locale. 'Leggo con stupore delle ultime decisioni prese in casaa livello provinciale. E non posso fare a meno, - scrive- come appart e nente al partito ed ex commissario locale, di ...

Advertising

forza_italia : Solidarietà al popolo cubano, sceso in piazza per chiedere cibo e medicine. BASTA COMUNISMO! #Cuba - AlexofBrown : Forza Italia - RealEricDane : Forza Italia!!! - Enrico5360 : @Corriere Siete la prima forza in quanto vivete di rendita del responso elettorale di 3 anni fa. La realtà di oggi… - paolokolla : RT @GiorgiaMeloni: L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l'ultimo passo verso la reali… -