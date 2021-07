Fortnite Stagione 7 | Come completare gli incarichi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La7 diè qui,ogni nuovavogliamo condividere con voi a seguire la Guida sugligiornalieri, settimanali o casuali, indispensabili per livellare nel Pass Battaglia e sbloccare nuove ricompense. Accetta un incarico da un telefono pubblico Il primo incarico richiede di interagire con un telefono e accettare una missione, semplice e veloce. Potete trovarne uno a Parco Pacifico tra i tanti luoghi. Potenzia armi alle postazioni di potenziamento Per potenziare le armi nella7 di ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Fortnite Stagione 7 Guida: Come completare gli incarichi - nk192610 : #Fortnite Capitolo 2, Stagione 7 è completa al 38%! [Mancano 60 giorni] #FortniteSeason17 - Fortnite_newsIT : @Andre11671443 si solo di questa stagione però quindi dal 13 luglio in poi - nk192610 : #Fortnite Capitolo 2, Stagione 7 è completa al 36%! [Mancano 61 giorni] #FortniteSeason17 - infoitscienza : Fortnite stagione 7: la guida alle sfide della settimana 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Stagione

Superscudetto

Dove sono i manufatti alieni della settimana 5 Sono quindi cinque i Manufatti Alieni che si possono trovare sudurante la settimana 5 della7. Il primo è a Cala Credente : questo ...La7 diCapitolo 2 continua inarrestabile la sua corsa, visto che l'ultima season del free - to - play più giocato di sempre continua si sta dimostrando essere una fucina di contenuti ...Purtroppo le Mucche Gonfiabili sono state disattivate in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 a causa di un bug, ma i buffi animali sono comunque tra i protagonisti dei nuovi incarichi leggendari della ...Ecco come posizionare scorte da survivalista nella fattoria di Semente da fieno nella Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2.